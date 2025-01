WRC 2025, tutto pronto per le 14 tappe del Mondiale Rally

Il count-down per l'avvio della stagione 2025 del FIA World Rally Championship (WRC) è iniziato.

Mancano pochi giorni alla partenza del Rallye Monte-Carlo, il tradizionale appuntamento di apertura dell'anno agonistico, in programma dal 22 al 26 gennaio.

In vista della gara, team ed equipaggi sono già al lavoro: la squadra campione in carica, Toyota Gazoo Racing, è in attività con i test della GR Yaris Rally1 con i piloti Sébastien Ogier (part-time per la stagione), Elfyn Evans e Kalle Rovanperä, affiancati da Takamoto Katsuta e dal nuovo acquisto finlandese Sami Pajari.

Il team Hyundai, è diretto verso le montagne con la sua line-up composta da Thierry Neuville, campione del titolo piloti, Ott Tänak e Adrien Fourmaux.

I piloti di M-Sport Ford, Grégoire Munster e Josh McErlean, inizieranno i loro test domenica, ma avranno il maggior tempo di guida con un giorno e mezzo di prove ciascuno programmato.

Sarà una stagione ricca di novità a partire dall'adozione degli pneumatici Hankook, utilizzati ora la prima volta nella storia dei 52 anni della serie. Un campionato Impegnativo ma, speriamo anche adrenalico come lo scorso, quando i titoli piloti e costruttori sono stati assegnati l'ultima gara.

Il calendario del WRC 2025 comprende 14 round con l'ingresso delle nuove tappe in Spagna, Paraguay e Arabia Saudita. Dopo la gara di inizio stagione, dal 13 al 16 febbraio i team andranno in Svezia per il Rally Sweden, seguito dal Safari Rally Kenya dal 20 al 23 marzo, poi sarà il momento del Rally Islas Canarias dal 24 al 27 aprile che passa da validità ERC a WRC. Quinto appuntamento al Vodafone Rally de Portugal in programma dal 15 al 18 maggio, per poi passare alla tappa italiana al Rally Italia Sardegna dal 5 all'8 giugno. Settimo appuntamento, l'iconico EKO Acropolis Rally Greece dal 26 al 29 giugno.

La seconda metà della stagione è inaugurata dal Delfi Rally Estonia dal 17 al 20 luglio, seguito dal Secto Rally Finland dal 31 luglio al 3 agosto. Da qui equipaggi e team si sposteranno in America per il Rally del Paraguay dal 28 al 31 agosto, seguito dal Rally Chile Bio Bío dall'11 al 14 settembre. Dodicesimo round al Central European Rally dal 16 al 19 ottobre e si prosegue con il FORUM8 Rally Japan dal 6 al 9 novembre. A conclusione della stagione la new entry: Rally Saudi Arabia dal 27 al 30 novembre.

