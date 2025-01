Smog, scatta il bollino rosso sulla pianura emiliana

Con il tempo stabile torna l'emergenza smog in Emilia-Romagna: dopo il controllo di oggi è scattato il bollino rosso per il fine settimana per le aree di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara e Bologna, mentre resta, al momento, il bollino verde sulle province romagnole.

Le limitazioni riguardano la circolazione per i veicoli più inquinanti, fino ai diesel Euro 5, nei comuni sopra i 30.000 abitanti e altri provvedimenti d'emergenza, come il mantenere temperature massime nelle abitazioni a 19 gradi e nelle attività industriali e artigianali a 17 gradi. I divieti saranno in vigore fino a lunedì quando è previsto un nuovo monitoraggio.





