Smog, nuovo stop alle auto, a Frosinone domenica ecologica

Ancora dati negativi sulla qualità dell'aria a Frosinone: li ha rilevati la centralina dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. In tutto sono 9 gli sforamenti accertati nei primi 15 giorni del 2025.

Per questo il Comune di Frosinone ha deciso di istituire tre domeniche ecologiche con blocco del traffico dalle 8 alle 18 in tutto il centro urbano, in adempimento delle disposizioni della Regione Lazio in materia. La prima si terrà già domenica prossima, le altre due si terranno il 9 febbraio e il 23 marzo.

Oltre al tradizionale anello urbano, il blocco della circolazione verrà esteso anche a Via dei Volsci (ex SS 156 Monti Lepini) per i veicoli adibiti con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. Come da normativa regionale, le limitazioni alla circolazione non riguardano: i veicoli elettrici e i veicoli ibridi; i veicoli adibiti a servizi di polizia, servizi pubblici adibiti a compiti di sicurezza, servizi di protezione civile, servizi sanitari, servizi per il monitoraggio e il controllo della qualità dell'aria, i servizi pubblici.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA