Prometeon con Martin Macìk nel successo alla Dakar

Prometeon, produttore di pneumatici per i settori Industrial, Agro e Otr, celebra la vittoria nella categoria truck di Martin Macík alla 47/a edizione della Dakar, lo storico rally che si è svolto nel deserto d'Arabia dal 3 al 17 gennaio.

Il pilota ceco, già campione nella scorsa edizione, si riconferma vincitore col proprio camion che monta gli pneumatici Prometeon S02 Rally - che fanno parte della nuova Serie 02, di cui sfruttano lo stesso pacchetto tecnologico, ma particolarizzato per le competizioni rally, ideali per "mantenere una grande integrità strutturale nell'utilizzo off-road più estremo. Questa vittoria consolida ulteriormente il ruolo di Prometeon come leader nel settore degli pneumatici industriali, sottolineando l'importanza dell'innovazione tecnologica e della qualità anche nelle competizioni più esigenti", spiega una nota.

Prometeon rinnova i complimenti a Martin Macík, František Tomášek e David Švanda per l'impresa compiuta e guarda con "entusiasmo alle sfide future, continuando a promuovere soluzioni all'avanguardia per il mondo del motorsport e non solo", conclude la società.



