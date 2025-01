Dakar: Nella Classic decimo Unterholzner,ex politico altoatesino

Alla sua prima partecipazione, il 64enne ex politico altoatesino Josef Unterholzner navigato da Franco Gaioni, classe '71, ha chiuso nella Top 10 la Dakar Classic, la versione riservata ai veicoli d'epoca del rally raid più duro al mondo cominciato lo scorso 3 gennaio a Bisha e terminato oggi a Shubaytah, in Arabia Saudita.

Di professione meccanico, Unterholzner ha ottenuto due sesti posti quali migliori piazzamenti di giornata, l'ultimo proprio in quella conclusiva di venerdì, sul traguardo di Shubaytah, conquistando la decima posizione assoluta. Per tre giorni l'equipaggio italiano era stato anche settimo in una graduatoria con altri tre equipaggi del Belapese fra i primi dieci: uno secondo (Lorenzo Traglio e Rudy Briani), uno quinto e un altro ottavo. Il pilota altoatesino era al volante di un Mitsubishi Pajero dell'R Team.

Un altro altoatesino, Ernst Amort (60 anni) della Montana Racing, con una Peugeot 504 Coupé V6 già impiegata nell'edizione del 2022, si è dovuto accontentare del 67esimo posto, venti piazze meglio rispetto all'esito della tappa inaugurale e molto più avanti rispetto al 116esimo della prima partecipazione.

Anche tre anni fa Amort aveva a fianco come navigatore il tedesco classe '63 Adi Ruhaltinger.



