'Con i dazi di Trump auto più care di 2400 dollari negli Usa'

In Messico, l'Associazione nazionale dei produttori di ricambi auto (Ina) ha stimato che i nuovi veicoli sul mercato statunitense potrebbero presentare un aumento medio di 2.414 dollari per unità nel corso del 2025, data la possibile tariffa del 25% che il prossimo presidente Donald Trump intende imporre. Il Messico è il principale fornitore di componenti per auto della nazione vicina, superando di sette volte l'industria cinese. Quasi 5 ricambi auto su 10 importati dagli Stati Uniti sono fabbricati nel Paese latinoamericano. "Queste misure avrebbero effetti negativi sia sui consumatori che sulla competitività regionale.

L'industria automobilistica messicana continua a essere un partner strategico per la regione", ha affermato il direttore generale dell'Ina, Gabriel Padilla.



