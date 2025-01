Wrc, Hankook è il nuovo fornitore unico di pneumatici

Dalla stagione 2025 Hankook diventa fornitore esclusivo di pneumatici per tutte e tre le classi del Fia World Rally Championship, l'accordo ha una durata di tre anni e interesserà le WRC1, WRC2 e WRC3.

Nello specifico, le vetture saranno equipaggiate con il Ventus Z215 su strade asciutte e bagnate; con il Ventus Z210 in condizioni climatiche avverse; e con il Dynapro R213 su strade non asfaltate. Inoltre, verranno utilizzati il Winter i*cept SR20 sulla neve ed il Winter i*Pike SR10W, con perno chiodato, sul ghiaccio scivoloso.

Notoriamente il mondiale rally è un campo di prova importante per ogni produttore di pneumatici, visto che le vetture viaggiano ad una velocità massima che arriva fino a 200 km/h su terreni impegnativi come le strade non asfaltate, innevate o fangose. In questo contesto, le prestazioni delle coperture, nel corso dell'intera durata degli eventi, rappresentano fattori strategici importanti.

La stagione che sta per iniziare si annuncia come una delle più avvincenti degli ultimi anni, con tre marchi quali Hyundai, Toyota e Ford, pronti a contendersi i titoli in palio in quattro continenti: Europa, Africa, Sud America e Asia.



