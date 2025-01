Renault Symbioz, il meglio del segmento C per comfort e spazio

Symbioz concentra il meglio della gamma Renault del segmento C a livello di modularità, connettività ed efficienza, come un condensato di know-how ed intelligenza al servizio della vita a bordo per i piccoli spostamenti, ma anche per i lunghi viaggi. È un modello che si rivolge ad un'ampia clientela.

Pensato per le famiglie alla ricerca di spaziosità, modularità, modernità ed efficienza ma anche per le flotte aziendali, che aspirano all'elettrificazione e alla riduzione del TCO (Total Cost of Ownership). Per entrambe queste categorie di clienti, è una combinazione vincente senza compromessi.

Lungo 4,41 m, il modello completa la gamma E-Tech hybrid, già composta da Arkana (4,57 m) ed Austral (4,51 m), ed è complementare alla gamma E-Tech Electric, insieme a Megane e Scenic E-Tech Electric. Conferma, inoltre, la coerenza strategica di Renault, che risponde a tutti i desideri degli automobilisti realizzando una duplice gamma con piattaforme dedicate. Symbioz è dotato del meglio delle tecnologie Renault. Dispone del sistema multimediale OpenR Link con tutti i servizi Google integrati e del tetto in vetro opacizzante Solarbay. Nella versione Iconic, è dotato di 29 dispositivi di assistenza alla guida di ultima generazione, per il massimo livello di sicurezza e comfort di guida.

Con un volume del bagagliaio fino a 624 litri, una prima assoluta se si considera la lunghezza contenuta, ma anche modulabile grazie alla panchetta scorrevole e al pianale piatto dei sedili posteriori, Symbioz è al top della sua categoria. Un vantaggio ottenuto senza rinunciare a compattezza ed agilità. La formula ideale per la versatilità di utilizzo, tra traffico urbano e vita familiare. Symbioz mantiene il peso sotto la soglia dei 1.500 kg ed è dotata di motorizzazione E-Tech full hybrid 145 per il miglior consumo e le emissioni più ridotte del mercato, grazie all'esclusiva tecnologia super efficiente, che non ha mai smesso di evolvere da quando è stata lanciata nel 2020. Dopo Arkana, Megane E-Tech Electric, Austral e Scenic E-Tech Electric, Symbioz completa la gamma dei veicoli compatti di Renault, chiudendo il capitolo della "riconquista del segmento C" della Renaulution.

'Non si è mai vista un'auto che meritasse tanto il suo nome! Symbioz trae il meglio dagli ultimi modelli della gamma Renault, abbinandolo con il Dna delle voiture à vivre: nuovo design Renault, efficiente tecnologia E-Tech Full Hybrid e miglior sistema multimediale del mercato - OpenR Link con Google integrato, acclamato dai nostri clienti. A ciò si aggiunga il grande bagagliaio, che può arrivare fino a 624 litri, la panchetta posteriore scorrevole ed il tetto in vetro opacizzante Solarbay con comando vocale. Attraente, pratico, compatto, economico e dotato di tecnologie utili, Renault Symbioz è l'alleato perfetto per la vita professionale e personale. Con Renault Symbioz non sarete mai soliì', ha sottolineato Fabrice Cambolive, ceo della marca Renault.

A fargli eco Gilles Vidal, direttore Design del brand: 'Il design di Renault Symbioz abbina volumi sensuali e linee dinamiche, trattate con finezza e precisione. Con un profilo ben equilibrato, Symbioz sprigiona forza e tecnicità promettendo, al tempo stesso, grande abitabilità a bordo'.



