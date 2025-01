Renault 5 Turbo tra futuro imminente e passato glorioso

Tra futuro imminente e un passato glorioso, la sigla R5 Turbo di Renault viaggia attraverso le epoche. Se lo stesso Luca de Meo, Ceo del Gruppo Renault, ha annunciato l'arrivo a breve sul mercato di una R5 Turbo 3E come auto di serie, ovvero una rivisitazione in chiave più che moderna delle Renault 5 Turbo e Turbo 2, sono proprio questi due modelli ad aver scritto un capitolo importante nel libro di storia del marchio francese.



Quarantaquattro anni dopo la prima Renault 5 Turbo, Renault farà infatti rinascere l'iconica vettura con una nuova veste, estrema e sportiva, per la gioia di tutti gli appassionati. Il primo modello della serie ha debuttato al Salone dell'Auto di Parigi nell'ottobre del 1978, già capace di suscitare grande interesse.

L'idea di un'auto 'vetrina' per infondere dinamicità alla gamma Renault 5 era nata all'inizio del 1976, in una comoda Renault 16, una sera lungo il percorso Dieppe-Billancourt. Dopo una giornata di lavoro, Jean Terramorsi e il suo vice Henri Lherm stavano tornando a casa discutendo a ruota libera di una R5 molto speciale che avrebbe potuto brillare nelle gare e completare la gamma.



Terramorsi ha poi proposto l'idea di Renault 5 Turbo ai suoi superiori e, in particolare, a Bernard Hanon, a quei tempi Ceo della Regie Renault, oltre che a Gérard Larrousse, responsabile di Renault Sport. Da li a poco la piccola supersportiva sarebbe scesa in pista.

Tra il 1976 e il Salone dell'Auto di Parigi del 1978, Michel Têtu e gli ingegneri della Berex di Dieppe sono stati coinvolti nello sviluppo della meccanica e del telaio, per poi realizzare un primo prototipo in gran segreto. Nel frattempo, Bertone in Italia, il Centro Stile Renault di Rueil- Malmaison, Alpine a Dieppe e Heuliez a Cerizay, si mettevano al lavoro su stile, telaio e sull'industrializzazione della futura Renault 5 Turbo, nome in codice 822.

A Novembre del 1978 il pubblico scopre sulla stampa un'auto sviluppata a Dieppe, di color nero, guidata da Guy Fréquelin. Il reveal del prototipo dinamico avverrà sul Circuito di Lédenon, un mese dopo la presentazione al Salone dell'Auto di Parigi.



Altri prototipi sono poi stati realizzati a Dieppe: 822-01, 822- 02 e 822-03. È quest'ultima auto che debutterà nel mondo delle gare con Guy Fréquelin al volante al Giro d'Italia del 1979. L'evento si conclude con il ritiro per rottura del motore, ma, nonostante la temibile concorrenza, la piccola Renault aveva già colpo sugli appassionati.

Per ottenere le omologazioni necessarie per gareggiare, la Turbo deve essere commercializzata e, pertanto, prodotta di serie. E' a Flins che sono realizzate le scocche di Renault 5.

Da qui vengono mandate a Cerisay per essere trasformate dal famoso allestitore Heuliez con l'allungamento della scocca di 5 cm, cielo e porte in alluminio, installazione della barra anti-schiacciamento all'anteriore e altro ancora.

Rispedite in camion allo stabilimento Alpine di Dieppe, è qui che vengono assemblate con parafango anteriore, parafango posteriore e cofano in poliestere, gruppo motore dotato di turbo Garrett, cambio a 5 rapporti, rivestimenti interni, verniciatura. Segue per ogni auto un test su strada nelle campagne normanne e un ulteriore controllo qualità.

Le 802 unità di Renault 5 Turbo realizzate nel 1980 diventano le beniamine degli appassionati di auto sportive che, in Francia, possono scegliere tra queste e le Alpine A 310 V6. Con il model year 1982 vengono apportati minimi cambiamenti, tra cui scambiatori più performanti, porte in lamiera al posto dell'alluminio e nuove tinte di carrozzeria. Al Salone dell'Auto di Parigi del 1982, Renault presenterà poi la Renault 5 Turbo 2. Tra il 1982 e il 1986 saranno prodotte 3.167 Renault 5 Turbo.

