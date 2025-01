F1: l'ad Ferrari Vigna, Hamilton da noi la prossima settimana

Tra pochi giorni Lewis Hamilton raggiungerà la squadra del Cavallino Rampante. Lo ha annunciato Benedetto Vigna, amministratore delegato di Ferrari, affermando "Lewis verrà da noi settimana prossima" nel corso della presentazione a Milano della partnership con Unicredit. Sull'arrivo del pilota britannico c'è "tanta fibrillazione, tanta voglia di cominciare. Stiamo approntando le ultime cose.

Siamo pronti quasi su tutto, su altro no ma lo appronteremo. C'è tanta aspettativa", ha continuato Vigna.

"Non ho avuto il piacere di conoscere Marchionne in prima persona. L'ho conosciuto - ha detto ancora l'AD - attraverso tante voci di persone e penso che c'è un tratto essenziale che Marchionne ha lasciato in Ferrari e che continua a esserci ed è la voglia di continuare a sfidare lo status quo".

"Sicuramente Marchionne - ha proseguito - ha avuto l'idea eccezionale di mettere la Ferrari sullo stock market. Questo gli va riconosciuto. Marchionne parlava poi molto di persone, di quanto possano a contribuire al successo in azienda. Questo lo vedo e lo diceva anche Enzo Ferrari: la società è fatta soprattutto di persone".

