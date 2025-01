Dacia Sandriders, ancora una possibilità per il podio

La tappa numero dieci poteva essere la svolta per l'equipaggio composto da Nasser Al-Attiyah e il suo copilota Édouard Boulanger per raggiungere le posizioni di podio ma un errore di navigazione ha comportato una perdita di tempo significativa. La decima tappa, la più corta della gara con i suoi 120 chilometri, prevedeva l'attraversamento del deserto sabbioso dell'Empty Quarter in Arabia Saudita.

Nonostante l'errore a dieci chilometri dall'inizio della tappa e la conseguente perdita di tempo, il cinque volte vincitore del Rally Dakar Al-Attiyah continua a insistere che il traguardo del podio non è fuori portata, aggiungendo che i Dacia Sandriders sono "ancora in gioco" per completare questo evento impegnativo nella Top 3, considerando l'importante ritardo riportato anche dai due rilavi chiave di questa gara.

L'altro equipaggi dei Sandriders ancora in gara, quello composto da Cristina Gutiérrez e Pablo Moreno, ha sfruttato al meglio la partenza in ottava posizione giungendo al termine con il sesto miglior tempo di giornata. La tappa numero 11, la penultima, prevede un totale di 506 chilometri, di cui 280 cronometrati e 226 di trasferimento.





