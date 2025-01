All'asta la Jaguar E-Type Serie II di Steve McQueen

E' stata messa all'asta da Mecum la Jaguar E-Type Serie II Roadster del 1970 usata da Steve McQueen sul set del suo film 'Le Mans'. L'auto oggetto d'asta è la stessa che, una volta terminate le riprese, lo stesso attore ha poi regalato ad Alfred 'Fredy' Zurbrügg, ovvero lo chef che gestiva le operazioni di catering durante le riprese del film.

Zurbrügg, cuoco più che noto nel mondo del cinema per aver lavorato all'interno di produzioni di numerosi film, ha poi conservato l'auto per oltre cinquant'anni. Sotto il cofano della Jaguar E-Type Series II Roadster del 1970, esempio della generosità e del legame di McQueen con la troupe del film, batte un propulsore Jaguar XK 4.2 litri a sei cilindri con cambio manuale a 4 marce.



La vettura dispone di sospensioni indipendenti freni a disco ed era stata modificata per l'utilizzo su strada negli Stati Uniti, con nuovi carburatori Stromberg e paraurti più grandi.

Zurbrügg, celebre chef svizzero, ha lavorato a importanti produzioni come 'On Her Majesty's Secret Service' e 'Le Mans'.

Pare che McQueen si affezionò alla sua cucina, in particolare la sua 'Steve Steak', tanto da consolidare un'amicizia che culminò nel prezioso regalo di McQueen. Questa Jaguar E-Type non restaurata, ancora nella sua vernice argentata originale, è ora in vendita presso Mecum Auctions, con data assegnata per il 18 gennaio, in Florida.

