Wrc, Sesks e Francis con M-Sport per 6 gare nel 2025

La giovane promessa Mārtiņš Sesks, in coppia con Renārs Francis, correrà 6 gare del mondiale rally 2025, il WRC, con la Ford Puma Rally1 del team M-Sport. Nello specifico, oltre alla gara svedese, l'equipaggio gareggerà in Portogallo, Sardegna, Grecia, Estonia ed in Finlandia, affiancando il duo titolare, composto da Munster e McErlean, che prenderà parte a tutte le gare della stagione.

La decisione è stata influenzata dalle brillanti prestazioni offerte da Sesks e Francis nelle due partecipazioni del mondiale 2024, precisamente in Polonia e Lettonia. Infatti, nella gara polacca, con una vettura senza componente ibrida, l'equipaggio ha terminato in quinta posizione, mentre nella seconda, con un'auto forte anche del comparto ibrido, è stato costantemente a ridosso del podio.

"Sono davvero emozionato di vedere cosa possono ottenere Mārtiņš e Renārs quest'anno - ha affermato Richard Millener, Team Principal di M-Sport - il Cile ci ha ricordato che non sarà tutto facile, ma so che la velocità che ha dimostrato, oltre alla sua determinazione e al suo carattere, lo renderanno una fantastica aggiunta alla nostra formazione del 2025".

