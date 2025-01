Lancia Ypsilon protagonista al Salone di Bruxelles 2025

Il marchio Lancia è presente alla 101esima edizione del Motor Show 2025 di Bruxelles portando Ypsilon, nella varianti ibrida ed elettrica, e la sportiva Ypsilon Rally 4 HF, simbolo del ritorno di Lancia nel mondo dei rally.

Durante la conferenza stampa, Luca Napolitano, CEO di Lancia, ha fatto il punto sul Rinascimento del marchio, ovvero il piano strategico avviato nel 2021 con cui il Lancia ritorna nel mercato premium europeo. In questa occasione, il numero uno del marchio torinese ha confermato che "Il nostro Rinascimento sta procedendo a passo spedito e il 2025 sarà un anno cruciale nella nostra roadmap, poiché segnerà sia il ritorno di Lancia nel motorsport, con l'obiettivo di riaffermare la sua presenza nelle competizioni automobilistiche contemporanee, sia il debutto della Nuova Ypsilon HF da 280 CV a metà dell'anno, che rilancerà la gloriosa sigla HF, per poi arrivare sulla Lancia Gamma con la denominazione HF Integrale".

A proposito della nuova ammiraglia, il CEO Lancia ha confermato che che sarà prodotta a partire dal 2026, presso lo stabilimento di Melfi.

Ad affiancare Luca Napolitano durante la conferenza stampa, Miki Biasion, il due volte campione del mondo rally insieme a Lancia che negli ultimi mesi sta lavorando con il team Stellantis Motorsport per la messa a punto della Ypsilon Rally 4 HF, di cui sono già pervenuti oltre 70 ordini.

Infine, Lancia sta lavorando anche sull'internazionalizzazione del brand che prevede inizialmente una rete di 70 nuovi concessionari e 150 punti di assistenza nelle città europee più strategiche. I primi mercati coinvolti sono stati Francia, Spagna, Belgio-Lussemburgo, Paesi Bassi e dal 2025 la Germania.

Allo stesso modo, lo scorso anno si è conclusa la fase di rinnovamento delle 160 Casa Lancia, in Italia, gli showroom caratterizzati dalla nuova corporate identity del marchio, che riflette i quattro pilastri alla base del suo piano strategico: qualità, elettrificazione, sostenibilità e un modello di vendita innovativo.



