I Suv Jeep protagonisti del Winter Tour di 105XMasters

Lo spirito avventuroso di Jeep sarà tra i protagonisti della nuova edizione del Winter Tour di 105XMasters, come ormai consuetudine da otto anni. Se il pubblico è tornato a vivere le attività proposte dallo stand Jeep a partire dalla tappa di Sestriere, ora è il momento di Bormio, dove l'evento si sposterà dal 18 e 19 gennaio.

A seguire, sarà poi la volta di Bardonecchia (1 e 2 febbraio), Courmayeur (22 e 23 febbraio) e Madonna di Campiglio (8 e 9 marzo) che ospiteranno anche Jeep Avenger, il Suv più venduto in Italia nel 2024, oltre a Jeep Wrangler, icona del marchio e riferimento globale per le prestazioni in fuoristrada.

La manifestazione è caratterizzata da sport, musica e divertimento e gli amanti dei motori potranno cimentarsi nei test drive organizzati da Jeep a bordo di Avenger e Wrangler.

Inoltre, per la tappa di Courmayeur, Jeep offrirà una vera e propria esperienza invernale, con un test drive sulla pista innevata, dove poter scoprire il massimo della performance in fuoristrada.



