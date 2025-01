Dakar: sudafricano Docherty vince 10/a tappa delle moto

Il sudafricano Michael Docherty, in sella a un mezzo del team Bas World Ktm Racing, ha vinto la decima tappa delle moto della Dakar in Arabia Saudita, da Haradh a Shubaytah. Ha concluso i 115 km della prova speciale in 2 ore 00'03", conquistando il suo primo successo nel raid. Ha preceduto la Sherco del portoghese Rui Gonçalves e l'altra Ktm dell'austriaco Tobias Ebster, rispettivamente secondo e terzo con un distacco di 1'20" e 2'21". Nessun cambiamento di rilievo nella classifica generale delle due ruote, dove è sempre al comando l'australiano Daniel Sanders (Ktm), oggi undicesimo, con un vantaggio di 16'31" sullo spagnolo Tosha Schareina (Honda) e di 22'24" sul francese Adrien Van Beveren (Honda). Domani la tappa la tappa che potrebbe risultare decisiva per le primissime posizioni, con oltre 300 chilometri competitivi nell'Empty Quarter.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA