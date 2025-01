Bmw comunica i piloti della M4 GT3 EVO per il Wec e l'IMSA

Nel 2025 il team WRT punta a trionfare nella categoria LMGT3 del ;;WEC, il mondiale endurance, e mira ad ottenere la vittoria di classe nella 24 Ore di Le Mans con la Bmw M4 GT3 EVO. La coupé della casa dell'elica correrà con l'equipaggio composto da Valentino Rossi, Kelvin van der Linde, ed Ahmad Al Harthy utilizzando il numero di gara 46.

L'altra vettura, della squadra, la numero 31, sarà affidata ad Augusto Farfus, ;;Timur Boguslavskiy e Yasser Shahin.

Inoltre, le auto del brand bavarese prenderanno parte alla serie IMSA, oltre oceano, che inizierà a fine di gennaio con la 24 Ore di Daytona. Nel campionato americano correranno dieci piloti ufficiali Bmw M con tre M4 GT3 EVO gestite dai team Paul Miller Racing e Turner Motorsport. Precisamente, nella squadra del Paul Miller Racing in classe GTD PRO, sulla M4 GT3 EVO numero 1, gareggeranno per l'intera stagione i piloti con passaporto americano Madison Snow e Neil Verhagen. Questi verranno supportati da Connor De Phillippi e Kelvin van der Linde nelle gare di durata. Con la vettura gemella, la numero 48, per lo stesso team, correranno Dan Harper e Max Hesse, che saranno affiancati da Jesse Krohn ed Augusto Farfus nelle competizioni di durata.

La M4 GT3 EVO numero 96 di Turner Motorsport, invece, sarà impegnata nella classe GTD con Robby Foley e Patrick Gallagher, mentre Jake Walker supporterà il team nelle gare di durata e Jens Klingmann sarà il quarto pilota a Daytona.



