Accordo tra Cirelli e Point S Italia per post-vendita

Nuova collaborazione strategica al via tra Cirelli Motor Company e Point S Italia. L'accordo tra l'azienda italiana specializzata nell'importazione e commercializzazione di automobili e il network di riparatori e rivenditori di pneumatici con oltre 250 centri affiliati, è effettivo dallo scorso 1 gennaio e punta al supporto tecnico e post-vendita per i veicoli del marchio Cirelli.

"Questa partnership - ha commentato Paolo Daniele Cirelli, presidente di Cirelli Motor Company - rappresenta un passo fondamentale per garantire ai nostri clienti un servizio di assistenza capillare e di alta qualità. La nostra missione è offrire non solo auto innovative e sostenibili, ma anche un'esperienza di assistenza senza precedenti".

Lanciato ufficialmente durante l'evento 'Utile e dilettevole' a Forte dei Marmi lo scorso ottobre, l'accordo prevede l'integrazione di tre livelli di servizio per i centri affiliati Point S, ovvero uno dedicato ai punti di assistenza generici, uno alle officine autorizzate e uno ai centri di assistenza premium.

Cirelli Motor Company, fondata nel 2023, ha una gamma di veicoli che comprende modelli mild hybrid, mild hybrid GPL e hydrogen hybrid. Point S Italia, dal canto suo, può contare su una presenza capillare su tutto il territorio nazionale.

Grazie a questa collaborazione, i clienti Cirelli potranno beneficiare di un pacchetto di servizi esclusivi, che includono la manutenzione ordinaria e straordinaria, i servizi di emergenza su strada, oltre alla consulenza personalizzata per soluzioni tecniche e accessori.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA