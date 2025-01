Wec, nasce il Cadillac Hertz team Jota

Nella prossima stagione, il Wec, world endurance championship, avrà due hypecar Cadillac schierate in ogni appuntamento, grazie alla partnership del marchio americano con il team Jota Sport, che si è aggiudicato negli ultimi 2 anni il titolo riservato ai team indipendenti. Così, al volante delle due hypercar Cadillac Hertz team Jota, si alterneranno l'ex campione del mondo di Formula 1 2009, Jenson Button, Will Stevens e Norman Nato, e gli attuali piloti del brand, che rispondono ai nomi di Alex Lynn, Earl Bamber e Sébastien Bourdais, ma non è stata ancora determinata la composizione esatta degli equipaggi.

Oltre alla nuova livrea su base dorata con accenti in nero, bianco, giallo e rosso, nel corso della presentazione, a Parigi, sono stati annunciati anche i numeri di gara, che sono, rispettivamente, il 12 ed il 38.

"Mentre espandiamo la nostra presenza in Europa, questa partnership rappresenta una potente opportunità per mostrare lo spirito pionieristico di Cadillac in uno dei campionati più prestigiosi al mondo - ha affermato Pere Brugal, managing director e presidente di GM Europe - siamo orgogliosi di lavorare con Jota Sport e Hertz e non vediamo l'ora di vivere una stagione entusiasmante".

