Smart celebra il Giubileo con i 'posti del cuore' a Roma

Il rapporto tra Smart e la città di Roma è da sempre caratterizzato da un legame simbolico e culturale. Lo scorso anno, il brand ha festeggiato un importante traguardo: il suo 'Giubileo' , 25 anni dal lancio sul mercato della prima smart fortwo nel 1998, la city-coupé che ha inventato il segmento della due posti più amata dai romani che ne hanno fatto il passe-partout della Capitale. In concomitanza con il Giubileo della chiesa cattolica, Smart celebra la città eterna con un'iniziativa speciale: una guida esclusiva che celebra 25 luoghi unici di Roma, suddivisi in 5 categorie tematiche.

Un omaggio alla ricchezza storica, culturale e contemporanea della capitale, che riflette l'identità di smart come simbolo di mobilità urbana innovativa e sostenibile. Una guida per gli smartisti che visiteranno la capitale nel 2025.

Dalla birra artigianale ai ristoranti accanto a colonnine di ricarica elettrica, smart presenta la sua prima guida originale, questa iniziativa rappresenta un omaggio da parte del brand automotive alla città eterna, all'insegna della sostenibilità, dell'innovazione e dell'autenticità.



