Renault Symbioz, la voiture à vivre ideale per le famiglie

Moderna, spaziosa e pratica: a quasi 60 anni dal lancio della Renault 16 e 40 anni dopo la rivoluzione introdotta da Espace, auto configurabile per 7 persone lunga 4,25 metri, Renault fa entrare Symbioz nella tradizione delle voitures à vivre per la famiglia che hanno caratterizzato la sua storia.

Auto versatile, che vanta il meglio delle tecnologie del segmento C di Renault, Symbioz offre compattezza ed abitabilità per rispondere alle esigenze di tutti. Concepita come una voiture à vivre, elemento chiave per differenziarsi dalla concorrenza, nel 1965, la Renault 16 propone un nuovo genere di profilo, con portellone posteriore per accedere al bagagliaio e panchetta modulare in grado di passare, ad esempio, alla configurazione 'partenza per le vacanze'. La Renault 16 offriva un'inedita versatilità di utilizzo per quei tempi, dimostrando di ascoltare le esigenze delle famiglie in cerca di un'auto in grado di adattarsi alla loro vita, in linea con una società in pieno cambiamento. Da allora, Renault non ha mai smesso di innovare con le sue auto al passo con i tempi create per la famiglia. È accaduto anche negli anni 1980 con Espace, vera e propria rivoluzione, grazie alla forma da MPV e alla modularità assolutamente inedita per quei tempi.

Negli anni 1990, Renault ripete l'exploit con Scenic, prima monovolume compatta, progettata come un' 'auto cocoon', con gli interni pensati per il benessere di tutti i passeggeri. Symbioz, a sua volta in grado di modulare il bagagliaio e l'abitacolo per soddisfare le esigenze delle famiglie e dotato di tecnologie utili, è un veicolo a valore aggiunto umano, di dimensioni compatte adatte anche alla guida in città. Symbioz riprende il Dna di Renault e la ricetta della voiture à vivre versatile, adattandoli ai nostri tempi. Incarnando il nuovo linguaggio stilistico della marca Renault, Symbioz punta sulla continuità con i modelli recenti, Scenic E-Tech Electric e nuovo Captur.

Symbioz concentra il meglio della gamma Renault del segmento C a livello di modularità, connettività ed efficienza, come un condensato di know-how ed intelligenza al servizio della vita a bordo per i piccoli spostamenti, ma anche per i lunghi viaggi. È un modello che si rivolge ad una vastissima clientela.

Pensato per le famiglie alla ricerca di spaziosità, modularità, modernità ed efficienza ma anche per le flotte aziendali, che aspirano all'elettrificazione e alla riduzione del TCO (Total Cost of Ownership). Per entrambe queste categorie di clienti, è una combinazione vincente senza compromessi. Symbioz rafforza la presenza di Renault nel segmento C, posizionandosi tra Captur ed Austral. Questo nuovo modello, lungo 4,41 m, completa la gamma E-Tech hybrid, già composta da Arkana (4,57 m) ed Austral (4,51 m), ed è complementare alla gamma E-Tech Electric, insieme a Megane e Scenic E-Tech Electric. Conferma, inoltre, la coerenza strategica di Renault, che risponde a tutti i desideri degli automobilisti realizzando una duplice gamma con piattaforme dedicate.



