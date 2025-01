Pirelli è fornitore unico delle Winter Series GT e F4

Pirelli scende in pista anche nella stagione invernale diventando fornitore unico in tutto il mondo dei campionati GT e F4, entrambi appartenenti alla Winter Series di Gedlich Racing.

I campionati si svolgono su sette week-end di gara da gennaio a marzo sui circuiti più impegnativi di Spagna e Portogallo al fine di dare l'opportunità a piloti e team di continuare a correre anche durante la pausa invernale dei campionati principali, sfruttando le condizioni climatiche favorevoli del sud Europa.

La quinta edizione delle Winter Series si articola in quattro diverse tipologie di competizione, aperte a professionisti e piloti amatoriali e Pirelli supporterà le tre principali sia con la forntitura di pneumatici sia con l'assistenza tecnica in circuito.

La fornitura di pneumatici prevede per le vetture Gran Turismo i P Zero DHF di ultima generazione che hanno equipaggiato le vetture del GTWC lo scorso anno e la gamma Cinturato da bagnato nelle sue diverse declinazioni. Mentre per le monoposto della F4 Pirelli porterà in pista gli pneumatici DMA sugli asfalti asciutti e le Cinturato WS in condizioni di asfalto bagnato.

