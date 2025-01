Latina, terza riunione dell'Osservatorio su sicurezza stradale

Prosegue l'attività dell'Osservatorio provinciale sulla sicurezza stradale, ricostituito lo scorso 30 agosto dal prefetto di Latina Vittoria Ciaramella, che questa mattina ha presieduto la sua terza riunione, alla quale hanno preso parte amministratori locali, rappresentanti delle forze dell'ordine e degli enti proprietari delle strade. "Obiettivo quello di esaminare, attraverso i dati statistici relativi all'incidentalità in provincia, gli esiti della strategia preventiva e multivello messa a punto insieme a tutti i soggetti istituzionali interessati", come si legge in una nota della prefettura pontina. "In particolare, nel corso dell'incontro è stato fatto un punto di situazione sul fenomeno dell'incidentalità, e sono stati valutati i risultati delle azioni preventive e dissuasive programmate con la ricostituzione dell'organismo, al fine di invertire la spirale negativa che il fenomeno miete sul territorio provinciale, soprattutto tra le giovani generazioni. Purtroppo, nonostante gli sforzi compiuti da tutti gli enti coinvolti, il dato statistico ha fatto registrare un aumento del fenomeno dell'incidentalità stradale tra il 2023 e il 2024, le cui cause vanno imputate prevalentemente a condotte di guida non conformi alle prescrizioni del Codice della strada e, in particolare, alle violazioni delle norme sulla velocità. Non mancano, altresì, casi di guida sotto l'effetto dell'alcool o di sostanze stupefacenti. Per quanto riguarda, poi, la prima decade del 2025, si registrano tre sinistri con ben quattro decessi. A fronte di tali dati è stato disposto un potenziamento delle attività di controllo svolte dalle forze dell'ordine e, in particolare, dalla polizia stradale, anche in considerazione delle novità introdotte dal nuovo Codice della Strada, che punta soprattutto sul fattore deterrenza, attraverso l'inasprimento delle sanzioni".



