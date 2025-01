La Toyota Corolla Crown Sport si veste da Purosangue a Tokyo

Al Salone di Tokyo 2025 Aero Over ha presentato un kit esterno per la Toyota Corolla Crown Sport, destinata al mercato giapponese, per enfatizzarne il richiamo stilistico alla Ferrari Purosangue. Scegliendo una livrea in grigio opaco, ha dotato la vettura di un nuovo splitter anteriore, e di un nuovo trattamento per la parte bassa del posteriore, con tanto di soluzione a quattro scarichi, per richiamare la mise del Suv di Maranello. Inoltre, per rendere la trasformazione più veritiera, ha utilizzato dei finti badge a sfondo giallo che ricordano quelli Ferrari, ed ha affiancato nello stand una vera Purosangue alla Corolla Crown Sport così rivisitata. Una scelta audace, che mira a confondere gli osservatori meno attenti, puntando anche su dettagli come le pinze dei freni di colore giallo.

Con questo kit, i possessori del Suv giapponese potranno puntare ad avere un'auto dal look profondamente ispirato al Suv Ferrari spendendo una cifra irrisoria rispetto ai 390.000 euro necessari per acquistare una Purosangue, ma la power unit plug-in hybrid da 306 CV della Corolla Crown Sport, per quanto efficiente, non potrà avere il fascino e le prestazioni del V12 aspirato da 725 CV made in Maranello.



