Il team Peugeot TotalEnergies insieme a Point S nel FIA WEC

La nuova partnership tra Peugeot Sport e Point S, azienda francese specializzata nella fornitura di prodotti, servizi e soluzioni per la manutenzione dei veicoli, è pronta per scendere in pista nel FIA World Endurance Championship (WEC) a bordo della Peugeot 9X8 curata dal team Peugeot TotalEnergies.

Peugeot Sport e Point S condividono alcuni valori tra cui la propensione all'innovazione pionieristica e la fornitura di prestazioni ai massimi livelli e questa partnership rafforza la missione di ispirare e offrire l'eccellenza ai massimi livelli del motorsport.

Jean-Marc Finot, Senior Vice President di Stellantis Motorsport, si è detto soddisfatto di questa collaborazione e sottolinea che "Questa partnership riflette una dedizione condivisa all'innovazione, alle prestazioni, alla sostenibilità e all'assistenza al cliente, sia nel DNA di Stellantis che di Point S. Unendo le forze, non solo affronteremo le sfide del motorsport moderno, ma creeremo anche un impatto duraturo sia per i nostri fan che per i nostri clienti".

La stagione WEC 2025 inizia il 28 febbraio al Lusail International Circuit con la gara del Qatar di 1812 km. Durante la stagione, poi, la Peugeot 9X8 Hypercar parteciperà ad alcune delle gare di endurance più iconiche, tra cui la 24 Ore di Le Mans e la 6 Ore di Imola.

Il team sarà rappresentato da un gruppo di piloti esperti: Paul Di Resta, Loïc Duval, Malthe Jakobsen, Mikkel Jensen, Stoffel Vandoorne e Jean-Éric Vergne, che porteranno la Peugeot 9X8 Hypercar a competere ai massimi livelli.



