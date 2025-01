Dakar: 9a tappa ad al-Attiyah, al-Rajhi guida la generale

Nasser al-Attiyah ha vinto la nona tappa della Dakar 2025 della categoria auto, in una giornata che ha permesso al saudita Yazeed al-Rajhi di prendere il comando della classifica generale, detronizzando il sudafricano Henk Lategan che era in testa fin dalla seconda tappa. Nella speciale tra Riyadh e Harad Letegan ha incassato un ritardo notevole ed ora è staccato di 7'9". A quasi mezz'ora dal leader della corsa generale, Nasser al-Attiyah ha divorato la speciale di 357 km a tutta velocità in 2 ore 52'59", conservando la chance ne di un quinto titolo alla Dakar, che arriva venerdì a Shubaytah.

"È stata una giornata molto buona, sono contento di aver vinto questa tappa. Mancano tre giorni, dobbiamo davvero concentrarci, è tutto aperto", ha detto all'arrivo il pilota del Qatar. La sua Dacia ha concluso con 2'47" di vantaggio sulla Mini di Guillaume de Mevius e 3'12" sulla Overdrive di al-Rajhi.

Lategan (Toyota) ha concluso ottavo, con un ritardo di 16'2". Il terzo posto nella classifica generale provvisoria è attualmente occupato dallo svedese Mattias Ekström (Ford) con meno di un minuto di vantaggio su al-Attiyah.



