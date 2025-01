Cambiano regole parcheggi blu, Sassari si adegua a Codice strada

Cambiano le regole per i parcheggi blu a pagamento e Sassari deve adeguarsi alle novità introdotte nel nuovo Codice della strada che esclude espressamente la possibilità della cosiddetta integrazione. Sinora a Sassari era stata data l'opportunità di pagare a fine sosta, prima di abbandonare lo stallo, la differenza dovuta per il tempo in più trascorso rispetto a quanto versato al momento di parcheggiare.

D'ora in poi la legge esclude questa eventualità. "Ci adeguiamo alle norme, ma non ne comprendiamo la ratio - commenta il sindaco Giuseppe Mascia, manifestando perplessità per la nuova norma -. Per tanti anni come sassaresi abbiamo usufruito di un sistema che consentiva di non pagare se non per la durata della sosta, ora dovremo sborsare in anticipo i soldi dovuti per una sosta più lunga rispetto alle nostre previsioni, per non incorrere in una sanzione piuttosto onerosa". Il settore Infrastrutture della mobilità e la polizia locale stanno interloquendo in queste ore con la società che gestisce i parcheggi a pagamento in città. L'amministrazione e Saba Italia intendono fare in modo che in tempi brevi venga adeguata la cartellonistica e i parcometri per il pagamento automatizzato, così da passare più celermente possibile alla fase di attuazione delle nuove norme. In attesa che la segnaletica e l'operatività delle macchinette e degli ausiliari del traffico si conformi alle novità, l'indicazione fornita dall'amministrazione è per la massima tolleranza e per un'adeguata attività di divulgazione.





