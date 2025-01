Symbioz, 'vita insieme': l'alchimia tra occupanti e suv Renault

Symbioz come 'simbiosi', parafrasando la sua etimologia greca, un connubio tra 'syn' che significa con e 'bios' ovvero vita. Da qui nasce il senso di un'esperienza da vivere 'insieme' che cela dietro una molteplicità di significati. Essere insieme vuol dire, infatti, vita, e viceversa. Prende origine da qui il nome del suv di segmento C che Renault ha lanciato la scorsa primavera.

Nel dizionario, la simbiosi è descritta come un'associazione biologica e duratura tra due organismi viventi, reciprocamente vantaggiosa. E poi in senso figurato rimanda all'umanità, alla vita sociale e, istintivamente, alla famiglia. Riportandola al rapporto tra auto e passeggeri, questa definizione è in linea con il posizionamento del nuovo veicolo compatto Renault per le famiglie. "Per questo futuro modello - ha precisato Sylvia dos Santos, responsabile Strategia Naming della direzione Global Marketing - volevamo porre al centro del nome l'essere umano ed il rapporto intimo che unisce la famiglia alla sua auto. Il nome Symbioz è molto interessante dal punto di vista etimologico. Vita e insieme rappresentano due valori profondamente radicati nel Dna di Renault con le voitures à vivre".

Insieme, vita, famiglia: questi concetti pongono l'accento sugli esseri umani e, nel senso più ampio del termine, sulla forza del legame che li unisce. Symbioz è anche un nome particolarmente adatto per un suv Renault pensato per le famiglie, con un'abitabilità generosa ed un grande volume di carico.

"Questo nome fa riferimento anche alle nostre radici francesi. Symbioz rimanda immediatamente al termine francese symbiose. La pronuncia è simile in diverse lingue, per cui il nome Symbioz risulta di facile comprensione a tutti", ha aggiunto dos Santos.

Armonia, adattamento e versatilità, ma non solo: il nome Symbioz preannuncia una vera e propria alchimia tra il nuovo suv Renault e i suoi passeggeri. Con il suo design esterno ed interno e l'abitacolo high-tech, Symbioz è un'auto in grado di creare un legame, se non addirittura un rapporto ricco di emozioni con e tra i passeggeri. "Il nome Symbioz - prosegue la manager - illustra perfettamente la vita con il nostro veicolo, dove i passeggeri fanno tutt'uno con l'auto e l'ambiente".

Il termine simbiosi è legato alla scienza e, più precisamente, alla biologia. Se riferito al mondo dell'auto, fa pensare alla tecnologia e, più specificatamente, a quella orientata agli esseri umani. "Symbioz - ha sottolineato - è un nome che simboleggia gli esseri umani, il progresso, la vita.

Tutti valori che appartengono a Renault!. Un nome utilizzato in occasione del reveal di una concept car svelata al Salone di Francoforte nel 2017. Perfetto connubio tra l'innovativo suv per le famiglie e il suo nome, che strizza l'occhio alla storia di Renault. Insomma, sono come… in simbiosi!

