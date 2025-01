Nuovo sistema Transformer House Pininfarina per AC Future

Guai a chiamarli caravan, camper o casa mobile. I tre componenti della soluzione abitativa eTH (Electric Transformer House) - che Pininfarina e AC Future hanno presentato al Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas - rappresentano davvero un passo in avanti nelle modalità e nella qualità della vita 'on the road'.

Lo fanno unendo una estetica luxury a tecnologie intelligenti e caratteristiche ecologiche che sono perfettamente coerenti con le esigenze di mobilità del futuro.

Anticipato agli inizi del 2024, il sistema abitativo mobile eTH è arrivato al grande evento dell'innovazione di Las Vegas in versione definitiva, non solo per mostrare un livello di arredamento e soluzioni interne davvero diverse rispetto alla normalità del settore. Ma anche per raccontare come AI, nuove tecnologie e altre soluzioni high tech possano contribuire a far entrare in una nuova generazione questi veicoli e queste moderni eredi delle caravan e delle case mobili. Si chiamano in dettaglio AI Transformer Home Unit (AI-THu), AI Transformer Home Trailer (AI-THt) e AI Transformer Home Drivable (AI-THd).

"Affrontando le esigenze in continua evoluzione della vita moderna - ha detto Paolo Trevisan, vicepresidente di Pininfarina Design per l'America - questi progetti esemplificano la nostra visione di creare soluzioni di vita ambientale adattabili, efficienti e visivamente accattivanti".

Gli ha fatto eco Laura Czarnecki, che è co-ceo di AC Future: "Insieme - ha detto - stiamo ridefinendo il futuro della vita sostenibile e abilitata dall'intelligenza artificiale con i nostri primi prodotti sul mercato".

Lo spazio abitativo mobile ampliabile - si legge nella nota di AC Future - soddisfa le esigenze in continua evoluzione di una popolazione che cerca stili di vita mobili più dinamici, funzionali ed eco-consapevoli.

E, tenendo in considerazione i desideri dei consumatori moderni, sfrutta e cerca anche di migliorare le tendenze emergenti nei camper a propulsione elettrica, che stanno diventando popolari come alternativa sostenibile per gli amanti dei viaggi e della vita open air.

L'elemento Home (AI-THu) che viene collocato nell'area più adatta come abitazione stabile - pur essendo facilmente trasportabile - è dotato di tecnologia AI smart home, di pannelli solari da oltre 5 kW con accumulo di energia, di depurazione e riciclo d'acqua, controllo integrato della casa intelligente e di elettrodomestici di alta qualità ma con basso consumo.

Pininfarina ha creato una soluzione che bilancia tecnologia, forma e funzione per creare un'esperienza di vita versatile e raffinata. La Home Unit AI-THu e quella rimorchiabile AI-THt sono lunghe 7,3 ma arrivano a 11,6 e - con un rapporto di ampliamento vicino a 2x - passano grazie alle pareti mobili da da 18,2 a 37,2 mq visto che si espande su tutti i lati.

Gli ordini sono aperti, con prezzi che negli Stati Uniti partono da meno di 100mila dollari per arrivare a 125 per il Drivable. Le prime consegne sono previste per il quarto trimestre del 2026.



