Formule E: in Messico vince Rowland con la Nissan

E' stato Oliver Rowland, alfiere della Nissan ad aggiudicarsi l'E-Prix di Città del Messico. Un successo maturato sfruttando al meglio il secondo attack mode, con il quale è riuscito a superare, sul finale della gara, ben 3 campioni del mondo della categoria, rispettivamente, Jake Dennis, Pascal Wehrlein ed Antonio Felix da Costa. Il duo della Porsche era al comando delle operazioni anche grazie ad una partenza poco brillante di Rowland, che non si è perso d'animo, lottando per la vittoria fino alla fine della corsa.

Così, sul podio, nell'ordine, oltre a Rowland, sono saliti da Costa e Wehrlein, mentre Dennis non è andato oltre la quarta posizione davanti alle DS Penske di Vergne e Guenther, alla Maserati di Vandoorne, alla Mahindra di de Vries, con Mueller del team Andretti e Hughes di Maserati a chiudere la top ten. La classifica piloti, prima delle gare di Jeddah, previste il 14 e 15 febbraio, vede da Costa in prima posizione con 37 punti davanti a Rowland che è a quota 25 punti, mentre la graduatoria dei costruttori vede Porsche in testa seguita da Nissan a soli 7 punti di distanza.

Porsche saldamente al comando nella classifica dei team con 58 punti rispetto ai 27 di Neom McLaren.



