Ford Mustang Mach-e GT Shelby in vendita alla Hertz

La Ford Mustang Mach-e GT è stata rivista da Shelby con un pacchetto specifico, che ha reso 100 esemplari del Suv 100% elettrico ancora più affascinanti per via di un body-kit in cui spicca un'aerodinamica più spinta ed un assetto ribassato di 2,5 cm, in favore delle performance di guida.

Ora, uno di questi esemplari, immatricolato nel 2023, è in vendita su hertzcarsales.com ad un prezzo di 60.000 dollari, quasi 59.000 euro al cambio attuale. La vettura ha all'attivo poco più di 10 mila chilometri; quindi, considerando che il pacchetto in questione comportava una cifra di 24.900 euro da aggiungere al prezzo della Mach-e GT, e l'eventuale futuro collezionistico del mezzo, l'offerta appare decisamente interessante.

La cura Shelby, oltre al cofano ed allo splitter in carbonio, ed ai cerchi più leggeri, grazie alla collaborazione con Borla, porta anche il sound dei V8 a stelle e strisce nell'abitacolo, grazie all'active performance sound system.



Tornando all'esemplare in vendita, questo presenta un livrea di base nera arricchita dalle doppie strisce dorate che attraversano frontale e vista posteriore, mentre la fiancata presenta elementi dorati con la scritta Shelby.

