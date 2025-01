Fiat Strada è il veicolo più venduto in Brasile nel 2024

Per il quarto anno di fila l'auto più venduta in Brasile è il pick-up Fiat Strada. Lo scorso anno il cassonato della Casa italiana è stato venduto nel Paese Sudamericano in 144.690 unità, con uno share del 5,8% del mercato e contribuendo con il suo successo ai buoni risultati di marca. Nel 2024, infatti, Fiat ha totalizzato localmente 521.289 immatricolazioni.

Accreditato di una capacità di carico di 725 kg, recentemente proposto anche nella versione celebrativa per i 125 anni di Fiat, questo pick-up compatto viene offerto in Brasile con cabina singola o doppia e sette differenti varianti, con livelli di allestimenti che spaziano dallo spartano Endurance al super accessoriato Ultra Turbo AT, dotato di proiettori a led, schermo in plancia da 7" con Apple Car Play e Android Auto, oltre a alla possibilità di ricorrere a un'ampia scelta di accessori dal catalogo Mopar.

Due i motori attualmente in listino, alimentabili sia a benzina sia ad alcol: si tratta dei quattro cilindri 1.3 Firefly da 107 Cv e del 1.3 turbo da 130 Cv.

"Negli ultimi anni, Fiat e Strada - sottolinea una nota diffusa da Stellantis - hanno consolidato la loro leadership nelle vendite in Brasile e il 2024 non è stato da meno, conquistando il primo posto nel mercato domestico per il quarto anno consecutivo".



