Dakar: sudafricano Lategan vince 8/a tappa delle auto

Il sudafricano Henk Lategan, al volante di una Toyota, ha vinto l'ottava tappa della Dakar2025 in Arabia Saudita. Il percorso di 487 km tra Al Duwadimi e la capitale Riad è stato completato in 4h 51min 54sec. Il 30enne Lategan ha così consolidato il suo primo posto nella classifica generale provvisoria, aumentando il suo vantaggio sul saudita Yazeed Al-Rajhi, che ora è di 5'41".

Nonostante una penalità di due minuti per eccesso di velocità nell'ottava tappa, Lategan ha mantenuto un vantaggio di 1 minuto e 47 secondi sul connazionale Guy Botterill (Toyota), che oggi è stato a lungo in testa prima di perdere nello sprint finale. Il francese Mathieu Serradori (Century) ha evitato un podio di tappa tutto sudafricano conquistando il terzo posto, con cinque secondi di vantaggio su un altro sudafricano, Brian Baragwanath.

Ultimo 'peso massimo' in gara dopo i ritiri di Sainz e Loeb, il quattro volte detentore del titolo del Qatar Nasser Al-Attiyah ha concluso con 12 minuti e 17 secondi di ritardo da Henk Lategan ed è ora quarto a 34 minuti e 14 secondi nella classifica generale provvisoria.

Nelle moto si è imposto l'argentino Luciano Benavides, in sella a una Ktm Red Bull Racing. Ha preceduto il francese Adrien Van Beveren, su Monster Honda, mentre terzo si è piazzato lo spagnolo Tosha Schareina , anche lui su Monster Honda. Proprio Schareina è stato a lungo al comando della frazione, perché Benavides e Van Beveren si erano fermati a soccorrere il cileno Pablo Quintanilla, che aveva avuto un incidente. Poi però sono riusciti a raggiungere e superare lo spagnolo, e si sono giocati tra loro la vittoria di tappa, ottenuta da Benavides con 2'08" di vantaggio sul francese. Quanto a Tosha, rimane secondo in classifica generale, a 11'03" dal leader, l'australiano della Ktm Daniel Sanders, che oggi si è piazzato settimo.

