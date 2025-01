'Distributori non comunicano bene i prezzi benzina al Mimit'

Si allarga il fronte delle proteste sui prezzi dei carburanti, con gli stessi gestori degli impianti che segnalano anomalie nella pubblicazione dei listini di benzina e gasolio da parte del Mimit.

Lo afferma il Codacons, che ricorda come sul caso, dopo le tante segnalazioni di alcune pompe del Friuli Venezia Giulia, sia stata presentata una interrogazione parlamentare, e la vicenda sarebbe finita sul tavolo della Guardia di finanza.

Alcuni gestori hanno segnalato al ministero delle imprese e del Made in Italy come i prezzi comunicati dagli impianti e pubblicati sul sito del Mimit spesso non siano corretti, contenendo errori ed anomalie in grado di alterare sensibilmente le medie nazionali dei listini di benzina e gasolio. - spiega il Codacons - Ad esempio numerosi distributori segnalano prezzi identici per benzina e gasolio sia in modalità servito che in modalità self, pur praticando agli automobilisti listini diversi a seconda della modalità di erogazione dei carburanti. Altri comunicherebberoi prezzi praticati durante gli orari di chiusura degli impianti, e non nelle ore di effettivo funzionamento della stazione di servizio. In altri casi gli impianti comunicano al Mimit i prezzi del self service anche se i rifornimenti alle auto avvengono solo attraverso il personale di servizio.

Errori e anomalie che influiscono in modo evidente sulle medie nazionali dei listini dei carburanti pubblicate dal Mimit, e che sarebbero già al vaglio della Guardia di finanza per i rilievi del caso - aggiunge il Codacons - Per questo chiediamo al ministero di chiarire i dubbi sollevati da alcuni gestori e di intervenire affinché i prezzi pubblicati siano effettivamente quelli praticati agli automobilisti.



