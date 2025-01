Dakar: vittorie per de Maevius e Brabec nella 6/a tappa

Il belga Guillaume de Mevius (Mini) tra le auto e lo statunitense Ricky Brabec (Honda) tra le moto si sono imposti nella sesta tappa del Rally Dakar, corsa all'indomani del primo giorno di riposo. È stata una buona giornata per il team Mini, con De Mevius che è stato seguito al traguardo dai compagni di squadra Joao Ferreira, secondo, e Nasser Al-Attiyah, terzo. Il sudafricano Henk Lategan (Toyota) è arrivato settimo, mantenendo la posizione di leader della classifica.

Festeggia Brabec, che ha ottenuto l'undicesima vittoria di tappa in carriera alla Dakar. Lo statunitense ha completato la speciale di 605 km tra Hail e Al Duwadimi, con 23'' di vantaggio sul compagno di squadra Adrien Van Beveren, e di 51 sul cileno José Ignacio Cornejo Florimo (Hero). La classifica generale è sempre guidata da Daniel Sanders (Ktm), oggi nono. Da registrare il ritiro a causa di una caduta di Ross Branch, del Botswana, che era quarto in classifica, e la rinuncia di Kevin Benavides, pilota ufficiale Ktm.



