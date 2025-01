Nuove norme Codice Strada, controlli polizia locale a Napoli

La Polizia Municipale di Napoli, nell'ambito delle attività di controllo del territorio e in considerazione delle novità introdotte col Nuovo Codice della Strada, ha posto in essere un'attività di prevenzione, accertamento e sanzione, in particolare, nei quartieri di Fuorigrotta, Avvocata, Chiaia, Scampia, Soccavo e Stella.

I veicoli controllati sono stati 194 mentre sono state elevate 107 sanzioni. Tra le violazioni contestate: la guida senza patente, la mancanza di assicurazione e revisione, guida con cellulare e senza cinture nonché guida senza casco. Al termine dell'attività di controllo i veicoli sequestrati sono stati 10, sottoposti a fermo amministrativo 5, sospesi dalla circolazione 5 mentre sono state ritirate 10 patenti.

Oltre i controlli al Codice della Strada, gli agenti dell'Unità operativa Fuorigrotta hanno sorpreso nei pressi di via Consalvo alcuni operai intenti a smaltire, abusivamente, materiale di risulta, 30 sacchi, provenienti da lavori di ristrutturazione domestica.

Il responsabile e il direttore dei lavori sono stati sanzionati e denunciati per violazioni ambientali. Al termine delle operazioni di contestazione delle violazioni, un operaio è stato denunciato per minacce e resistenza a pubblico ufficiale poiché ha tentato di impedire che l'auto degli agenti si allontanasse aggrappandosi a una portiera. Sempre a Fuorigrotta gli agenti hanno controllato diverse attività di carrozzeria denunciando il titolare di un'attività e sequestrando un capannone di 100 metri quadrati poiché non in regola con la normativa edilizia e ambientale.



