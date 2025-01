Il team Unimore si aggiudica gara auto guida autonoma Las Vegas

Il Team automobilistico 'Unimore Racing', coordinato dal professor Marko Bertogna del Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche dell'Università di Modena e Reggio Emilia ha vinto l'edizione 2025 dell'Indy Autonomous Challenge, la competizione tra auto completamente a guida autonoma realizzate da atenei di tutto il mondo, che si è tenuta il 9 gennaio sul circuito di Las Vegas Motor Speedway. La squadra dell'Università di Modena e Reggio Emilia ha ottenuto per la prima volta una vittoria in gara con una decina di squadre di atenei provenienti dal Nord America, dall'Europa e dall'Asia, tra i quali Berkeley, CalTech (California Institute of Technology), University of Virginia, Purdue University, KAIST (Korea Advanced Institute of Science & Technology) e Politecnico di Milano. Nel corso della Indy Autonomous Challenge-Iac le auto da corsa autonome più veloci del mondo si sfidano in un testa a testa, grazie a software di intelligenza artificiale. Tutti i team partono dallo stesso hardware automobilistico e informatico e vi costruiscono sopra il proprio stack di controlli e autonomia. "Siamo molto contenti di questa vittoria maturata nel prestigioso scenario del Ces di Las Vegas, in competizione con team di primo piano - spiegano dall'università emiliana -: è il risultato di un grande lavoro di squadra e dei sacrifici dei ragazzi di Unimore che in questi anni hanno portato il nostro stack di guida autonoma ai vertici internazionali". Il team Unimore Racing è composto da una ventina di dottorandi, assegnisti, studenti e studentesse di Unimore e dipendenti della spinoff Hipert.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA