The Car of the Year 2025 è Renault 5, moderna dal fascino antico

Renault 5 è 'Auto dell'anno 2025', assieme alla versione sportiva - ma considerata medesimo modello - Alpine A290. Il titolo di 'The Car of the Year' è stato assegnato nell'ambito del Bruxelles Motor Show da 60 giurati di 23 Paesi.



Il 'sogno' di Luca De Meo, che appena arrivato alla guida del Gruppo Renault ha fortemente voluto ripescare nel grande e glorioso serbatoio del passato del marchio della Losanga uno dei modelli più amati, si è imposto con 353 voti, lasciandosi abbondantemente alle spalle Kia EV3 (291) e Citroën C3/ë-C3 (215). Dietro, nell'ordine, tutte le altre: Hyundai Inster, Dacia Duster, Cupra Terramar e, ultima, Alfa Romeo Junior. Da notare che, rispetto allo scorso anno, quando le sette finaliste erano tutte 100% elettriche, stavolta la shortlist comprendeva anche motori ibridi.



Con il titolo odierno, Renault sale sul gradino più alto del podio tra i marchi vincitori del titolo di 'The Car of the Year'. Se lo era aggiudicato anche lo scorso anno con Scenic, nel 2006 con Clio, nel 2003 con Mégane, nel 1997 e nel 1991 con la prima serie rispettivamente di Scénic e Clio, nel 1982 con la Renault 9) e nel 1966 con la Renault 16.

La vittoria della madeleine transalpina è un exploit tutt'altro che inaspettato con quel mix di retrò e futuro frutto di uno studio approfondito. Dietro alle forme familiari software e innovazioni che puntano a 'democratizzare la modernità', come dicono in casa Renault.

Renault 5 rappresenta il paradigma di quella 'Renaulution' annunciata da De Meo, che fu anche tra gli artefici - non va dimenticato - dell' 'operazione 500' al fianco di Sergio Marchionne quasi 20 anni fa, al suo arrivo a Parigi. Fin dall'insediamento il ceo ha tracciato con chiarezza le linee future del gruppo: auto sostenibili, belle, e alla portata di tutti.

E se si pensa che la Rubacuori, come veniva chiamata in uno spot degli anni Ottanta, è 100% a batteria, ha fatto girare la testa anche agli elettroscettici e ha un listino concorrenziale, il centro è pieno.

