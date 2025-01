The Car of the Year 2025 è Renault 5 / Alpine A290

Il titolo di The Car of the Year 2025 è stato assegnato a Renault 5 / Alpine A290, scelta da 60 giurati di 23 Paesi. La proclamazione è avvenuta nell'ambito del Bruxelles Motor Show.

Queste le altre vetture che sono giunte alla fase finale: Alfa Romeo Junior, Citroën ë-C3/C3, Cupra Terramar, Dacia Duster, Hyundai Inster, Kia EV3.

La Renault 5 è sul mercato nella sola versione 100% elettrica, affiancata dalla variante sportiva Alpine A290 egualmente solo a batteria.

Il modello del brand del gruppo Renault, al termine della votazione, ha ottenuto 353 punti precedendo la Kia EV3 e la Citroën ë-C3/C3, rispettivamente seconda con 291 punti e terza con 215 punti.

Con il titolo odierno Renault sale sul gradino più alto del podio dopo la vittoria dello scorso anno (con la Scenic) e storicamente dopo i successi del 2006 (Clio), del 2003 (Mégane), del 1997 (prima Scénic), del 1991 (Clio), del 1982 (9) e del 1966 con la16

A differenza dello scorso anno, quando per la short list erano stati scelti solo modelli elettrici, in questa edizione del premio The Car of the Year le sette finaliste hanno mostrato un equilibrio quasi totale fra sistemi propulsivi.

La giuria composta da 60 giornalisti specializzati di 23 Paesi, dopo aver esaminato e valutato una lista di 42 modelli presenti nel mercato europeo, aveva infatti scelto per concorrere al titolo l'Alfa Romeo Junior (elettrica e ibrida), la Citroën ë-C3/C3 (elettrica e ibrida), la Cupra Terramar, la Dacia Duster (ibrida e bifuel) e infine le Hyundai Inster, Kia EV3, Renault 5/Alpine A290 tutte 100% elettriche.

