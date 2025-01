Team DS Penske si prepara a scendere in pista in Messico

DS Automobiles scalda i motori elettrici per la seconda tappa della stagione 11 dell'ABB FIA Formula E World Championship. L'11 gennaio, infatti, sarà Città del Messico ad accogliere per la nona volta nella storia del campionato di Formula E, le auto che si daranno battaglia su una versione ridotta del circuito di Hermanos Rodriguez.

Grazie alla DS E-Tense FE25 sviluppata dalla divisione competizioni di DS Automobiles, il team DS Penske conta di entrare tra i leader della corsa e di segnare qualche punto in più. Per raggiungere questo obiettivo, la squadra franco-americana può contare sui due due piloti Jean-Eric Vergne e Maximilian Günther.

"Dopo una gara frustrante a San Paolo - ha commentato Eugenio Franzetti, DS Performance director - dove avremmo potuto ottenere ottimi risultati grazie alle prestazioni della nostra DS E-Tense FE25 sia in qualifica che in gara, siamo più determinati che mai a dimostrare le competenze del nostro team questo fine settimana. Il Messico è sempre un posto meraviglioso e non vediamo l'ora di confrontarci con le altre squadre, davanti a migliaia di fan entusiasti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA