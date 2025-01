L'ex politico altoatesino Unterholzner 11/o alla Dakar Classic

L'ex politico altoatesino ed ex titolare dell'azienda automotive Autotest, Josef Unterholzner, si sta mettendo in mostra alla Dakar Classic, il rally con auto storiche in corso in Arabia Saudita. Posso partecipare vetture che hanno già partecipato a un'edizione della Dakar prima dell'anno 2000. Il 64enne, con il navigatore Franco Gaioni, corre per il "R Team" con una Mitsubishi Pajero di 200 cavalli e, dopo quattro tappe, si trova in undicesima posizione, a un passo dalla top ten.

Video Dal Consiglio provinciale al deserto della Dakar





Nel 2018 Unterholzner fu eletto in Consiglio provinciale con il Team K. Dopo la scissione da Paul Köllensperger fondò la lista Enzian, mancando però nel 2023 la rielezione. Durante la pandemia Unterholzner strizzo l'occhio al movimento no vax, anche con toni accesi. Da tempo l'altoatesino coltiva la passione per le gare automobilistiche, partecipando anche a corse con vetture elettriche. Ora si sta realizzando il sogno della mitica Dakar che terminerà il 17 gennaio dopo 7.800 chilometri.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA