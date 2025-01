Hirakawa entra a far parte del team BWT Alpine Formula One

Il pilota automobilistico giapponese Ryō Hirakawa, classe 1994, entra a far parte del team BWT Alpine Formula One come pilota di riserva e collaudatore per la stagione 2025 e avrà la possibilità di scendere in pista con la A525 nelle prove libere 1 del Gran Premio del Giappone a Suzuka, in programma il 4 aprile.

"Sono entusiasta di guidare davanti al mio pubblico nelle prove libere 1 del Gran Premio del Giappone, e anche di lavorare con il team per testare i modelli precedenti" ha detto il driver Ryō Hirakawa, proseguendo:"Collaborare con una scuderia così impegnata a sfruttare tutta la gamma di esperienze dei suoi piloti è un'opportunità fantastica e non vedo l'ora di cominciare il mio lavoro per contribuire a fare del 2025 un anno positivo".

Il piano di Hirakawa per la stagione prevede la partecipazione al programma TPC (Testing of Previous Cars) e sosterrà lo sviluppo e la comprensione tecnica della monoposto al simulatore del team per tutta la stagione 2025 oltre che prendere il volante della monoposto vera e propria in occasione delle prove libere 1 del Gran Premio del Giappone sul Circuito di Suzuka.

La scelta del team è ricaduta su Ryō Hirakawa in quanto, grazie all'esperienza maturata in più discipline (Super Formula, Endurance e Super GT e Formula 1), è in grado di apportare varietà al vivaio di talenti della squadra.



