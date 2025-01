Smog, terzo stop alle auto nel centro di Frosinone

Terzo stop ai veicoli inquinanti nel centro urbano di Frosinone: lo ha disposto il sindaco Riccardo Mastrangeli in base al Piano regionale per il risanamento della qualità dell'aria. Il blocco sarà operativo nei giorni dal 10 al 13 gennaio ma in realtà è una proroga del precedente provvedimento. In pratica, il blocco del traffico è cominciato il giorno dell'epifania con un primo provvedimento della durata di due giorni, prorogato di altri due con una seconda ordinanza ed ora portato fino al 13 gennaio. Stop anche all'uso di caminetti e di impianti a biomasse se si ha un impianto di riscaldamento alternativo da poter utilizzare. La proroga decisa oggi nasce dai livelli di polveri inquinanti presenti nell'aria del capoluogo, registrate dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente.



