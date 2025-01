Sala, ztl Quadrilatero della moda partirà da fine gennaio

La zona a traffico limitato del Quadrilatero della moda di Milano partirà dalla fine del mese di gennaio. "Faremo un paio di mesi di sperimentazione - ha spiegato il sindaco Giuseppe Sala a margine della visita all'hub di prima accoglienza per i senzatetto -, vuol dire che la Ztl funzionerà ma che non partiremo immediatamente con le multe.

Spiegheremo ai cittadini come funziona e metteremo a punto soprattutto una questione delicata che è il rapporto con i garage e anche con i parcheggi privati". "La telecamera può intercettare una macchina che entra nel Quadrilatero ma se poi entra nel garage disattiva il meccanismo che dà origine alla multa quindi - ha detto il sindaco -, ne abbiamo parlato stamattina in giunta. Siamo in corsa per riuscire ad arrivare da febbraio a fare questi due mesi di sperimentazione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA