Hyundai Motor Group: innovazione al centro della Vision 2025

Superare le sfide puntando su un forte impegno verso l'innovazione, abbracciare il cambiamento ed incentivare ulteriormente il lavoro di squadra. Sono questi i punti cardine del discorso fatto da Euisun Chung, presidente esecutivo di Hyundai Motor Group, durante il tradizionale incontro di inizio anno tenutosi nei pressi di Seul in presenza dei dipendenti.

"Il 2024 si è contraddistinto per gli importanti risultati conseguiti", ha dichiarato Euisun Chung, proseguendo: "Gli obiettivi raggiunti sono il ;;risultato dei vostri immani sforzi per offrire la qualità, la fiducia e l'esperienza che i nostri clienti si aspettano. Esprimo a tutti voi la mia più profonda gratitudine".

Guardando al 2025 appena iniziato, è stato sottolineato che saranno dodici mesi di dinamiche globali complesse, tra incertezze geopolitiche, cambiamenti nell'economia globale, evoluzione delle preferenze dei consumatori, trasformazione tecnologica nel settore della mobilità, nuovi concorrenti emergenti e accelerazione del ritmo dell'innovazione.

"Non bisogna farsi intimidire dalle incertezze future. Senza sfide si rischia di essere inoperosi e questo è un rischio ancora più temibile. Non si può dare per scontato il successo nel 2025 basandosi esclusivamente sulle notevoli performance dell'anno scorso ma non dobbiamo nemmeno essere pessimisti, perché un approccio difensivo può soffocare l'innovazione" ha detto Chung per motivare tutta la squadra, aggiungendo: "Le sfide possono affinare la consapevolezza e guidare l'azione: Hyundai Motor Group ha superato con successo le sfide in passato e ne è sempre uscito più forte. Proseguiremo sulla medesima strada anche in futuro".

Durante il discorso è stata posta enfasi anche sulla nomina di José Muñoz, primo CEO non coreano di Hyundai Motor: una fatto che rappresenta una pietra miliare, secondo il presidente esecutivo Chung, in quanto impegno del gruppo all'innovazione e alla creazione di una cultura globale in cui gli individui di talento siano riconosciuti e possano crescere indipendentemente dalla loro nazionalità, sesso, anzianità o dalla provenienza.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA