Dakar: auto, la 5/a tappa all'americano Quintero

L'americano Seth Quintero (Toyota) ha vinto la quinta tappa del rally Dakar-2025 in Arabia Saudita, concludendo con un secondo di vantaggio sul qatariota Nasser al-Attiyah, penalizzato di 10 minuti. Al volante della sua Dacia, il pilota del Qatar, medaglia di bronzo olimpica nel tiro a volo, cinque volte campione della Dakar, aveva cercato di recuperare la mezz'ora persa il giorno prima ed era stato inizialmente dichiarato vincitore della speciale di 428 km tra Al Ula e Hail. Ma i giudici gli hanno poi inflitto una penalità che lo ha fatto retrocedere subito dietro a Quintero, che ha fatto segnare un tempo di 4ore 32' 53''. La classifica generale provvisoria è sempre dominata dal sudafricano Henk Lategan (Toyota), seguito a 10' 17'' dal saudita Yazeed al-Rajhi (Overdrive) e da Mattias Ekström a 20'54''.

L'argentino Luciano Benavides ha battuto sul traguardo Adrien Van Beveren nella tappa motociclistica del Rally Dakar 2025 in Arabia Saudita, con il francese arrivato davanti a tutti prima di essere retrocesso al secondo posto a seguito di una penalità.

Il 29enne argentino ha completato la tappa speciale di 428 km tra Al Ula e Hail in 4 ore e 53'. Nella classifica generale, ancora provvisoria, l'australiano Daniel Sanders (Ktm) rimane comodamente in testa con 7'2'' di vantaggio sullo spagnolo Tosha Shareina (Honda) e 17'48'' sul botswaniano Ross Branch (Hero).

La seconda frazione della tappa Marathon della Dakar non è andata bene per il team Italtrans con a bordo l'ex pilota della MotoGp Danilo Petrucci. Come rende noto Sky Sport, c'è stato un incidente al mezzo, fortunatamente senza conseguenze per l'equipaggio. Il camion è rimasto adagiato sul fianco per poi essere raddrizzato dopo 40' ma presenta noie tecniche. Da regolamento non era prevista alcuna assistenza, ciò significa che per Italtrans la Dakar 'ufficiale' nei track con la classifica generale in finisce qui. Se il camion verrà riparato, il team potrà continuare nella categoria Experience.



