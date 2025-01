Dacia Bigster: aprono gli ordini del nuovo suv ibrido

Comfort e praticità sono gli elementi che contraddistinguono Dacia Bigster, il nuovo suv del marchio rumeno già ordinabile a un prezzo di listino che parte da 24.800 euro.

Il suv da 4,57 metri, più grande di poco più di 20 centimetri rispetto a Duster, presenta una gamma composta da quattro allestimenti: essential, expression e due allestimenti top di gamma con contenuti differenziati e complementari, proposti allo stesso listino. Da un lato extreme, destinato a chi piace vivere all'aria aperta e, dall'altro lato, journey, dedicato a chi privilegia i lunghi viaggi e lo stile.

La gamma motori di Bigster comprende solo soluzioni elettrificate: l'inedito TCe 140 con sistema mild-hybrid da 48 V; la nuova motorizzazione ECO-G 140 che abbina alimentazione bifuel GPL / benzina e sistema mild-hybrid da 48 V; la versione Hybrid 155, abbinata a cambio automatico, disponibile dal livello di allestimento Expression; infine, TCe 130 4x4 , disponibile sugli allestimenti Expression ed Extreme, che abbina la trazione integrale al cambio manuale a 6 rapporti e al sistema mild-hybrid da 48 V.

Per far conoscere Bigster a tutta Italia, Dacia ha organizzato una presentazione itinerante battezzata Bigster Experience Tour che partirà da fine gennaio e toccherà quattro città: Milano, Bologna, Roma e Bari. Le prime unità verranno consegnate in primavera.



