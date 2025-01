A Montepulciano ingresso a pagamento per i bus turistici

Dal prossimo fine settimana checkpoint per i bus turistici che arriveranno a Montepulciano (Siena). Da sabato 11 i pullman saranno tenuti a pagare una tariffa on line, tramite il sito del Comune; la procedura dovrà essere svolta esclusivamente online, tramite il sito del Comune di Montepulciano, utilizzando PagoPa, e dovrà essere completata prima dell'arrivo previsto. La misura, viene spiegato dall'amministrazione, mira a gestire in modo più ordinato l'afflusso turistico tramite bus, stabilendo percorsi e parcheggi ben definiti, migliorando così la qualità della vita dei residenti e garantendo un'esperienza ottimale per i visitatori. Sono stati definiti due itinerari di accesso, con aree di fermata per la discesa e risalita dei passeggeri e parcheggi dedicati per la sosta. Prevista una tariffa di 60 euro, per bus oltre 8 metri di lunghezza e di 45 per quelli di lunghezza inferiore. Previste agevolazioni per gite scolastiche (50%) e per autobus che accompagnano visitatori con prenotazioni di più notti presso strutture ricettive del territorio comunale.

Sanzioni di 150 euro in caso di violazioni.

"L'introduzione del Checkpoint bus turistici rappresenta un passo avanti nella gestione sostenibile del turismo, rafforzando l'impegno del Comune di Montepulciano verso un equilibrio tra accoglienza e tutela del territorio e dei residenti. Sarà nostra cura monitorare l'andamento di questo nuovo servizio, di concerto con la Polizia Municipale, per prevedere eventuali correzioni e miglioramenti. Gli introiti di questa misura saranno utilizzati per migliorare l'offerta di servizi per l'accoglienza turistica e per i residenti", affermano il sindaco Michele Angiolini e dell'assessore alle politiche economiche e produttive, Alberto Millacci.



