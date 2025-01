Wrc, i team si preparano per il rally di Monte Carlo

Mentre cresce l'attesa per la prima prova del mondiale rally 2025, quella di Monte Carlo, che partirà il 23 gennaio prossimo, i piloti di vertice del Wrc stanno arrivando sulle Alpi francesi per iniziare i test in preparazione della gara.

Il team Toyota Gazoo Racing sta cercando di trovare condizioni simili a quelle previste per la competizione e sarà in azione con le GR Yaris Rally1 per cinque giorni di test con Sébastien Ogier, Elfyn Evans e Kalle Rovanperä a cui si uniranno anche Takamoto Katsuta e Sami Pajari.

Anche la squadra Hyundai, principale rivale di Toyota è diretta verso le montagne, forte dell'esperienza del campione del mondo in carica Thierry Neuville e di Ott Tänak, che conoscono bene la i20 N Rally1 in configurazione rally di Monte Carlo, mentre Adrien Fourmaux cercherà di sfruttare l'esperienza maturata il mese scorso nel Rallye National Hivernal du Dévoluy, dove ha battuto Rovanperä.

M-Sport, invece, ha pianificato 1 giorno e mezzo di test al volante delle Ford Puma Rally1 per Grégoire Munster e Josh McErlean.

Chiaramente, come accade spesso, le condizioni meteo potrebbero variare nettamente nelle giornate della gara ufficiale.



