Women's Worldwide Car of the Year, annunciati i vincitori

La giuria tutta la femminile ha decretato i modelli vincitori delle otto categorie quest'anno: modello urban, suv Compatti, auto di grandi dimensioni, suv di grandi dimensioni, 4x4 e Pick-Up, Auto ad alte prestazioni e di lusso, Miglior Tecnologia e il Premio Sandy Myhre per il marchio più pro-woman.

L'edizione numero 15 del WWCOTY ha visto la presenza di 82 giornaliste automobilistiche provenienti da 55 paesi di cinque continenti. L'obiettivo di dare visibilità alle donne nel mondo dell'automotive e contribuire a far sentire la voce delle donne su tutti i continenti, perché la mobilità per una donna significa accesso a molteplici possibilità personali e professionali.

"Il lavoro delle giurie non è stato facile, perché quest'anno ci sono stati più contendenti che mai. Ci sono nuovi marchi e modelli con una qualità sempre crescente" ha affermato Marta García, presidente del Women's Worldwide Car of the Year.

"Nessun voto è stato dato a caso. Tutti i veicoli sono stati sottoposti a prove di guida esigenti, analisi dettagliate e studi accurati sui concorrenti. È per questo che i premi WWCOTY sono un punto di riferimento per milioni di acquirenti in tutto il mondo".

I vincitori per ciascuna categoria sono stati: modello urban per Mini Cooper, suv compatti per Kia EV3, auto di grandi dimensioni per Audi A6 e-tron, suv di grandi dimensioni per Hyundai Santa FE, 4x4 e Pick-Up per Toyota Land Cruiser, Auto ad alte prestazioni e di lusso per Porsche Panamera, Miglior Tecnologia al marchio BYD e il Premio Sandy Myhre per il marchio più pro-woman per Volvo.

I modelli vincitori di categoria passano ora alla fase finale che determina il vincitore del premio principale di WWCOTY che sarà annunciato sul canale YouTube del Women's Worldwide Car of the Year alle 00:00 (ora della Nuova Zelanda) del 6 marzo, due giorni prima della Giornata Internazionale della Donna.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA